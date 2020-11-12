الإمارات تدين الاعتداء الجبان على سفارة السعودية في هولندا

المصدر: عواصم ■وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بالمملكة الهولندية، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما دانت مصر إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي.

وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس، إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان، وتثق بالإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وأكد البيان وقوف مصر وتضامنها مع السعودية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان. من جهته، دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي الهولندية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، إلى الكشف عن ملابسات الحادث، وملاحقة المعتدين، وتقديمهم إلى العدالة. وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أن رصاصات عدة أطلقت، صباح أمس، على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث الذي وصف بـ«الهجوم الجبان». وأعلنت السفارة السعودية في لاهاي في بيان، أن أياً من العاملين فيها لم يصب خلال إطلاق النار الذي لم تعرف دوافعه. وأعربت السفارة عن «إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان».

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