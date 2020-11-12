رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث عن زفافها.. لديها بعض الخطط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، إن لديها خططاً لحفل زفافها، لكنها لم تحدد موعداً له بعد. وأضافت في تصريحات للصحفيين بمدينة نيو بليموث، الأربعاء، رداً على سؤال من أحدهم: «عندنا بعض الخطط، لكنها لن تكون في القريب العاجل».

وقالت: «قد نحتاج لإطلاع أسرتينا وأصدقائنا على بعض خططنا قبل أن نقوم بالأمر بشكل أوسع».

وأرديرن (40 عاماً) مخطوبة لمقدم البرامج التلفزيونية كلارك جيفورد (44 عاماً)، ولديهما ابنة في الثانية من عمرها.

وقادت أرديرن الشهر الماضي حزب «العمال» إلى نصر ساحق في الانتخابات العامة لتفوز بولاية ثانية، كما نالت إشادات عالمية لطريقة تعاملها الحازمة مع جائحة فيروس «كورونا»، وتمكنها من تضميد جراح بلدها بعد المذبحة التي ارتكبها شخص يؤمن بتميز العرق الأبيض واستهدفت المسلمين

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