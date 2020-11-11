الإمارات تنعى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

المصدر: عواصم - وكالات

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، حيث كتب في حسابه على «تويتر»، قائلاً: «فقدنا (أمس) الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات، بعد أزمة صحية ألمت به».

وأضاف قرقاش: «رحم الله الدكتور صائب، الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ. تعازينا لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفي أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن 65 عاماً في مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس، أمس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية، التي أعلنت الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، أن جثمان عريقات سينقل إلى مستشفى بالقرب من رام الله، وسيتم تنظيم جنازة عسكرية في المقاطعة حيث مقر الرئاسة، قبل مواراة جثمانه الثرى في مدينة أريحا، حيث عاش معظم حياته.

وقال الرئيس محمود عباس، إن وفاة عريقات «خسارة كبيرة لفلسطين، ولأبناء شعبنا».

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