السعودية تسجل 471 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 351455 حالة .

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 493 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 338281 حالة، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5576 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news