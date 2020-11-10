عباس ناعيا عريقات: أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة، إلى جماهير شعب فلسطين وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال "إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس، الفلسطيني"تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عالياً، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضواً في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، ووزيراً للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وتابع في بيانه: سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير، الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعاً عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني، وفي الساحة الدولية.

وقدم الرئيس لأسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه وبناته التعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر وحسن الاحتساب. وأعلن الرئيس الفلسطيني الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

من هو صائب عريقات؟

ولد الدكتور صائب محمد صالح عريقات في 28 أبريل 1955 في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، وعرف بكبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996، لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وشغل أخيراً منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

سافر صائب عريقات في سن السابعة عشرة إلى الولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأميركية وجامعة برادفورد البريطانية، التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام.

حصل على الجنسية الأميركية، ثم عمل محاضراً للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها، كما عمل صحافياً في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاماً.

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