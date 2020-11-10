الرئيس السوري: عودة اللاجئين تشكل أولوية في المرحلة المقبلة

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، خلال مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن عودة اللاجئين، الذين غادروا البلاد بسبب النزاع في بلاده، تشكل «أولوية» في المرحلة المقبلة، وذلك قبل يومين من مؤتمر تستضيفه دمشق بدعم من موسكو، لبحث مسألة إعادتهم.

وتوجّه الأسد، في المكالمة التي نقلها حساب الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى بوتين بالقول إن «قضية اللاجئين هي الأولوية رقم واحد خلال المرحلة القادمة، خصوصاً بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي، وانحسار رقعة المعارك، رغم استمرار الإرهاب».

وتنظم دمشق، بدعم روسي، غداً وبعد غدٍ، مؤتمراً حول عودة اللاجئين إلى بلادهم، لم تتضح حتى الآن الجهات المشاركة فيه. إلا أن لبنان المجاور، الذي يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ، بحسب تقديرات رسمية، سيرسل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي مشرفية، ممثلاً عنه.

وسيحضر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، عمران رضا، المؤتمر بصفة «مراقب».

وأضاف الأسد: «العقبة الكبرى أمام عودة اللاجئين، هي بقاء الإرهاب في بعض المناطق التي يفترض أن يعودوا إليها، والحصار على سورية»، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وعلّق الأسد آمالاً على الجهود الروسية لناحية إمكانية تخفيف أو رفع أو إزالة هذا الحصار، موضحاً أن «إعادة اللاجئين بحاجة إلى تأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم، كالمياه والكهرباء والمدارس، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد». وتسبب النزاع السوري، منذ اندلاعه في مارس 2011، بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ، مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

مؤتمر عودة اللاجئين ينطلق في دمشق غداً بدعم روسي.

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