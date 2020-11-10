تحسن الحالة الصحية للرئيس الجزائري

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنّ الحالة الصحية للرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والموجود في ألمانيا «في تحسن إيجابي». ويُعالج تبون (74 عاماً)، في مستشفى ألماني متخصّص، منذ 28 أكتوبر الماضي.

وجاء في البيان، على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائريّة، أنّه «التزاماً بإطلاع الرأي العام على مستجدّات الحالة الصحّية للرئيس عبدالمجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكّد الطاقم الطبّي أنّ الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحّي في تحسّن إيجابي».

وأضاف البيان: «يطمئن الرئيس الشعب الجزائري، الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأنّ وضعه الصحي في تحسّن».

وتابع: «يُسجّل رئيس الجمهورية، بامتنان، برقيّات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وكذا الهيئات والمنظمات الدوليّة، شاكراً لهم اهتمامهم».

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