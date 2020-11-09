ترامب يرحّب بـ"نبأ سار" إثر إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاحها ضد "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بـ"نبأ سار" بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!"، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن. وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، خصوصاً مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

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