الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش يهنئ بايدن على الفوز

المصدر: واشنطن - وكالات

هنأ الرئيس الأميركي الجمهوري السابق، جورج بوش الابن، أمس، الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بفوزه بالرئاسة.

وقال جورج بوش إنه تحدث هاتفياً إلى بايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة الأميركية. وتابع «بايدن رجل جيد سيوحد أميركا»، وتعهد بوش بالمساعدة بأي طريقة يستطيع.

وقال بوش للأميركيين: «لابد لنا من الوحدة من أجل أسرنا وجيراننا وأمتنا ومستقبلها». وأضاف: «بوسع الأميركيين أن يثقوا بأن الانتخابات الأميركية كانت نزيهة إلى حد بعيد، ونتيجتها واضحة».

وأوضح جورج بوش أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لديه الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات، وتقديم طعون قضائية.

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