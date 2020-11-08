الإصابات بفيروس "كورونا" تتجاوز 50 مليوناً حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت إحصائية لـ"رويترز" أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوزت 50 مليون حالة منذ ظهور الوباء وحتى اليوم الأحد، وشكلت موجة ثانية من التفشي خلال الثلاثين يوما الماضية ربع إجمالي تلك الحالات.

وتوفي أكثر من 1.25 مليون شخص بسبب الفيروس.

وكان شهر أكتوبر الماضي أسوأ شهر بالنسبة للجائحة حتى الآن، إذ أصبحت الولايات المتحدة أول بلد يسجل أكثر من 100 ألف حالة في اليوم الواحد، وأسهم ارتفاع معدلات الإصابة بأوروبا في زيادة تلك الحالات.

ويظهر معدل الإصابات على مدى السبعة أيام الماضية أن الحالات اليومية على مستوى العالم تشهد تزايداً بمعدل يتجاوز 540 ألف حالة.

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