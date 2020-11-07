بايدن يتعهد بأن يكون "رئيساً لجميع الأميركيين"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعهد الديمقراطي، جو بايدن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن يكون "رئيساً لجميع الأميركيين"، وذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام أميركية بينها "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز"، حصوله على 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا، ليهزم بذلك خصمه الجمهوري دونالد ترامب، ويفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وقال بايدن إنه "يتشرف باختيار الأميركيين له رئيساً للبلاد، وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد".

وكتب بايدن على تويتر يقول: "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأميركي في شخصي وفي كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب.. لقد صوت عدد قياسي من الأميركيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".

وتابع: "ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أميركا".

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