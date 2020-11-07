السعودية تسجل 407 إصابات جديدة بـ"كورونا" و19 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 350229 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 433 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 336966 حالة .. فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5525 حالة وفاة.

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