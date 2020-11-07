بايدن يقترب أكثر من حسم السباق إلى البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وكالات

حقق المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن تقدماً أكبر على الطريق إلى البيت الأبيض، أمس، بتصدره النتائج في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم

سباق محتدم إلى البيت الأبيض بالحصول على الـ270 صوتاً من المجمع الانتخابي، ويأتي ذلك مع استمرار فرز الأصوات في بضع ولايات متأرجحة، وبعد ساعات من ادعاء منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أن الانتخابات «سُرقت» منه دون تقديم دليل على ذلك.

وتفصيلاً، اقترب المرشح الديمقراطي بايدن من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض، حيث ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن بايدن يتقدم عن ترامب بنحو 6000 صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تمتلك 20 مقعداً في المجمع الانتخابي،حيث عزز بايدن الفارق في الولاية من 9746 صوتاً إلى 12390 صوتاً.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن بايدن صار متقدماً بنحو 5600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد، والتي أثبتت أنها تصب في مصلحته، كما أكدت شبكة «سي إن إن» تقدّم بايدن.

وفي عملية بطيئة لفرز الأصوات، انعكس توجه النتائج صباح أمس في جورجيا، وأصبح نائب الرئيس الديمقراطي السابق يتقدم على الرئيس الجمهوري بهامش 1579 صوتاً.

لكن نظراً للنتائج المتقاربة جداً، لم تعلن أي وسيلة إعلام أميركية كبيرة حتى الآن فوز أحد المرشحين في هذه الولاية الذي يمثلها 16 من كبار الناخبين.

لذلك توقفت العدادات قبل تحقيق العدد السحري للوصول إلى البيت الأبيض، البالغ 270 ناخباً - وغالبية أعضاء الهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي) عند 253 أو 264 صوتاً لجو بايدن - استناداً إلى ما إذا كانت وسائل الإعلام تؤكد حصوله على أريزونا، و214 لدونالد ترامب.

وسيصبح بايدن (77 عاماً) الرئيس المقبل للولايات المتحدة إذا فاز بولاية بنسلفانيا أو باثنتين من الولايات الثلاث: جورجيا ونيفادا وأريزونا.

وخلافاً لبنسلفانيا وجورجيا، يستفيد دونالد ترامب بشكل مباشر من تأخر فرز الأصوات في ولاية أريزونا.

فهو يقلص الفارق مع جو بايدن، ما قد يحرم المرشح الديمقراطي أصوات 11 ناخباً كبيراً كانت وكالة «أسوشييتد برس» ومحطة «فوكس نيوز» منحتها لجو بايدن اعتباراً من مساء الثلاثاء على أساس نتائج جزئية ونماذج إحصائية تعتبر عادة مضمونة جداً.

وحافظ بايدن على تقدم طفيف في ولايتي أريزونا ونيفادا، ففي أريزونا تقلص تقدمه على ترامب إلى نحو 47 ألف صوت، وفي نيفادا تراجع تقدم بايدن إلى 20352 صوتاً، حيث حصل على 49.8% مقابل 48.1% لترامب بعد فرز 92% من الأصوات.

وسعى ترامب (74 عاماً) لتصوير عملية الفرز البطيئة للأصوات الواردة بالبريد على أنها مشوبة بتلاعب.

وفي مواجهة النتائج التي جاءت إجمالاً لمصلحة منافسه، أطلق ترامب تغريدات عدة في الساعات الأولى من أمس ردد فيها من جديد الشكاوى التي أعلنها في وقت سابق في البيت الأبيض. وكتب «أفوز بسهولة برئاسة الولايات المتحدة بالأصوات القانونية التي تم الإدلاء بها»، دون أن يقدم أي دليل على وجود أي أصوات غير قانونية.

وفي هجوم غير معتاد على العملية الديمقراطية، ظهر ترامب في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض مساء الخميس وادعى دون دليل أن الانتخابات «سُلبت» منه. وهاجم ترامب دونما سند العاملين بالانتخابات وانتقد بشدة الإدلاء بالأصوات قبل يوم الانتخابات، والذي قال إنه كان يهدف للنيل من عملية التصويت ذاتها لمصلحة بايدن.

وبعد كلام ترامب دعا جو بادين مجدداً إلى الهدوء والصبر. وكتب في تغريدة «لن يسلب أحد منا ديمقراطيتنا لا اليوم ولا أبداً».

وقبل ساعات على ذلك، أبدى المرشح الديمقراطي ثقته بفوزه القريب خلال كلمة اتسمت بلهجة رئاسية.

وقال بايدن للصحافيين في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير «أطلب من الجميع التزام الهدوء. العملية تسير كما يجب والفرز جارٍ وسنعرف النتيجة قريباً جداً، لا نملك أدنى شك بأنه مع انتهاء تعداد الأصوات، سيُعلن فوزنا».

ويرى الديمقراطيون أن شكاوى الجمهوريين لا أساس لها، إلا أنها قد تؤخر تأكيد النتائج أياماً عدة لا بل أسابيع. وفي ميشيغان وجورجيا، رفض قاضيان شكاوى جمهورية.

وبطلب من معسكر ترامب، أمر قاض السلطات المحلية بالسماح لمندوبين جمهوريين بالدخول إلى مركز المؤتمرات في فيلادلفيا لمتابعة عملية الفرز عن كثب.

ويشن مساعدو ترامب وعائلته حملة لإقناع ناخبيهم بحصول عمليات غش واسعة النطاق، ولاسيما في ولايات مثل بنسلفانيا التي يحكمها ديمقراطيون.

لكن يبدو أن المعسكر الجمهوري بدأ يسلم بالنتيجة.

من جهته، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترامب، إنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة، حتى إذا لم يُبد الرئيس أي علامات على الاعتراف بالهزيمة لمنافسه بايدن.

وقال كودلو لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية أمس: «أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة»، بعد أن سئل عما إذا كان ضرورياً حدوث انتقال سلمي للسلطة كي تظل الأسواق هادئة. وقال إن «هذه هي الديمقراطية الأكبر في العالم، ونحن ملتزمون بحكم القانون وكذلك سيكون هذا الرئيس».

من جهة أخرى، عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن ثقتها في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سوف يخرج من الانتخابات فائزاً.

وقالت بيلوسي في إشارة إلى بايدن باعتباره «رئيساً منتخباً» إن «بايدن لديه تفويض قوي للقيادة، وسوف يكون لديه مجلس نواب ديمقراطي قوي يقف خلفه».

حملة ترامب: «الانتخابات لم تنته»

أكد فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الانتخابات الرئاسية «لم تنته»، رغم اقتراب خصمه الديمقراطي جو بايدن من الفوز. وجاء البيان بعدما تجاوز بايدن الرئيس الجمهوري متقدماً عليه في ولاية بنسلفانيا، ما يجعله في موقع للفوز بأصوات 20 من أعضاء الهيئة الناخبة.

ومن شأن الفوز في بنسلفانيا أن يهدي الرئاسة لبايدن، بحصوله على 270 من أصوات الهيئة الناخبة التي يحتاجها أي مرشح للفوز. وقال مات مورغان أحد المسؤولين في حملة دونالد ترامب، في بيان «هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات». واشنطن - أ.ف. ب

دعوى قضائية ضد حملة ترامب لاستخدامها أغنية

يُتوقع أن تقام «خلال الأيام المقبلة» دعوى في فرنسا والولايات المتحدة تتعلق باستخدام أغنية «واي إم سي إيه» لفرقة «فيلدغ بيبل» في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية، على ما أعلن وكيل أصحاب الحقوق في باريس الخميس.

وقال المحامي ريشار مالكا بصفته وكيل أصحاب حقوق مؤلفي هذه الأغنية «خلال الأيام الأخيرة من الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية، عمد فريق ترامب إلى استخدام أغنية (واي إم سي إيه) لفرقة (فيلدغ بيبل) بشكل واسع ومن دون إذن، سواء في لقاءاته الانتخابية أو كموسيقى لشريط فيديو دعائي تم بثه في العالم كله».

وحظيت هذه الأغنية بشهرة عالمية واسعة منذ عام 1978، وقد ألفها الفرنسيان جاك مورالي وهنري بيلولو والأميركي فيكتور ويليس. وأضاف مالكا أن أصحاب حقوق المؤلفَين الفرنسيين «اكتشفوا بذهول هذا الاستخدام غير الشرعي، وأكثر من ذلك لأغراض حزبية وانتخابية لمصلحة ترامب، وهذا ما لم يكونوا ليقبلوا به إطلاقاً». وأضاف أن هذا الاستخدام سيكون «موضوعه دعوى في الأيام المقبلة، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة، ضد كل من شارك أو تواطأ في ما يُعتبر سرقة موصوفة للملكية الفكرية». باريس - أ.ف. ب

جورجيا: إعادة فرز الأصوات بالولاية

قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأميركية براد رافنسبرغر، أمس، إن هوامش فروق الأصوات بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جورجيا متقاربة للغاية، الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه قوله، في إفادة صحافية: «في الوقت الحالي لاتزال جورجيا متقاربة للغاية بصورة لا يمكن معها اتخاذ قرار.. ومع الوصول إلى هامش صغير بهذا الحجم ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا».

ويمكن إعادة الفرز إذا كان الهامش أقل من نصف في المئة.

ولم يتبق سوى الآلاف من بطاقات الاقتراع لفرزها، ويبلغ الهامش بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن نحو 1000 صوت. واشنطن - د.ب.أ

- مستشار كبير لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

- بيلوسي: بايدن سيخرج من الانتخابات فائزاً، ولديه تفويض قوي للقيادة.

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