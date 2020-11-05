رئيس كوسوفو يستقيل لمواجهة محاكمة بارتكاب جرائم حرب

المصدر: بريشتينا - د. ب. أ

صرح رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي اليوم الخميس بأنه سيستقيل على الفور لمواجهة محاكمة بارتكاب جرائم حرب في محكمة خاصة في لاهاي.

وقال ثاتشي في مؤتمر صحافي في بريشتينا: «تم إبلاغي قبل لحظات قليلة أن القاضي أكد رسميا الإدانة بحقي. لا يمكنني أن أمثل أمام المحكمة بصفتي رئيسا وبالتالي لحماية سلامة الدولة أستقيل الآن».

وبحسب لائحة إدانة تم وضع مسودتها في أبريل وتم الكشف عنها في يونيو، ارتكب ثاتشي وغيره «مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك القتل والإخفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب.

وكان ثاتشي رئيس الجناح السياسي لجيش تحرير كوسوفو الألباني الذي حارب قوات بلغراد من أجل الاستقلال في فترة 1998 - 1999.

وأكد أقرب حلفائه رئيس حزبه الديمقراطي كادري فيسيلي إنه أيضا أدين وسوف يتوجه إلى لاهاي للمحاكمة.

ارتكب ثاتشي وفيسيلي وغيرهما نحو مئة جريمة قتل وغيرها من الأعمال الوحشية ضد المئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما وغيرها من الأعراق في كوسوفو، بما في ذلك معارضين سياسيين.

وأوفى ثاتشي بوعد قطعة سابقا للاستقالة في حال تأكدت إدانته.

ونظرا لأن رئيس كوسوفو ينتخب بشكل غير مباشر من جانب البرلمان، حث ثاتشي الأحزاب السياسية المتناحرة في الأغلب إلى تجنب أزمة مؤسسية.

وقال:«أدعو القوى السياسية أن تتسم بالحكمة وألا تسبب أزمة مؤسسية مكلفة». وحث الشعب في كوسوفو على الالتزام بالهدوء.

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