علم جديد لولاية ميسيسيبي بدلاً من راية الكونفيدرالية بعد الانتخابات

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تحصل ولاية ميسيسيبي قريباً على علم يطابق اسمها، حيث وافق الناخبون في الولاية على تصميم جديد في استفتاء خلال انتخابات أول من أمس، وهي خطوة أخرى نحو استبدال علم الولاية القديم ذي الطابع الكونفيدرالي.

وسيحتوي العلم الجديد، وفقاً لصحيفة «كلاريون ليدغر» التي تصدر في مدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على شجرة ماغنوليا على خلفية بالألوان الأزرق والأحمر والذهبي، ولن يصبح العلم رسمياً إلا العام المقبل، على افتراض أن يصادق نواب البرلمان على نتيجة الاستفتاء ويصدرون قانوناً لهذا الغرض.

وأطلقت الولاية مسابقة لإعادة تصميم علمها في يوليو.

وحصل مشروع قانون لاستبدال العلم السابق على دعم من الحزبين في المجلس التشريعي في ولاية ميسيسيبي بعد وفاة جورج فلويد - الذي تم خنقه حتى الموت في مايو من جانب الشرطة، ما أثار ضجة على الصعيد الوطني حول العرق ووحشية الشرطة.

وكان العلم السابق، الذي تم تبنيه في عام 1894، يضم مربعاً به شعار الكونفيدرالية في الزاوية العلوية اليسرى.

وكان هذا هو آخر علم لولاية في الولايات المتحدة يحمل شعار الكونفيدرالية المؤيدة للعبودية. ولاتزال شعبية العلم المستمرة تلقي بثقلها على العلاقات العرقية في أميركا، حيث يقول أنصارها إنها علامة على تراثهم الجنوبي، بينما يقول المنتقدون إنها موافقة ضمنية على تاريخ العنصرية الأميركي.

العلم الجديد يحتوي على شجرة ماغنوليا على خلفية بالألوان الأزرق والأحمر والذهبي، ولن يصبح العلم رسمياً إلا العام المقبل.

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