رئيس وزراء سلوفينيا يهنىء ترامب بالفوز قبل ظهور النتائج

المصدر: ليوبليانا - أ. ف. ب

هنأ رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ يانيز يانشا، الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بإعادة انتخابه رئيسا على الرغم من الغموض الذي لا يزال يحيط بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن.

وقال يانشا، الذي تتحدر السيدة الأميركية الأولي ميلانيا ترامب من بلاده، في تغريدة على «تويتر» «من الواضح جدا أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى».

وأضاف «وسائل الإعلام الرئيسة تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة النهائي أكبر».

ويانشا، هو ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من القادة القلائل في الاتحاد الأوروبي الذين دعموا ترشح ترامب، معتبرا أن «بايدن سيكون من أضعف رؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ».

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