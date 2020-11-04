إغلاق صناديق الاقتراع في 6 ولايات أميركية بما فيها جورجيا الرئيسية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) في ستّ ولايات أميركية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش).

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