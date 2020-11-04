ظلال التهديد بالتقاضي تخيّم على يوم الانتخاب التاريخي

المصدر: ترجمة: مكي معمري ■عن «الإندبندنت»

تميز يوم الانتخابات الأميركية، هذه المرة، بالتهديدات بالطعون القانونية، في حين قام مرشحون وأحزاب بتجنيد محامين بارزين، للاستعانة بهم في حال كان التقاضي ضرورة مُلحة، إذا أصبح هامش ضيق في أماكن تحتدم فيها المنافسة. ومنذ الانتخابات الرئاسية لعام 2000، التي قررت خلالها المحكمة العليا، في نهاية المطاف، من الفائز، استعان كلا الحزبين بفرق قانونية للتحضير للحدث غير المحتمل. لكن هذا العام، هناك افتراض شبه أكيد بأن المعارك القانونية ستنشب، وأن نتيجة حاسمة، فقط، هي التي من المرجح أن تمنعها.

وقال الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، إنه توجه إلى المحكمة، لمنع ولاية بنسلفانيا من فرز الأصوات بالبريد، التي سيتم استلامها في الأيام الثلاثة، التي تعقب الانتخابات. وأمرت المحكمة العليا في بنسلفانيا بالتمديد، بينما تركت المحكمة العليا هذا الأمر ساري المفعول رداً على جهود الجمهوريين لعرقلة ذلك. وترامب غير سعيد بالقرار، على الرغم من أن ولاية بنسلفانيا ستبقي هذه البطاقات منفصلة عن البقية، في حالة تجديد الاهتمام بالتقاضي. وأمضى ترامب معظم أيامه الأخيرة في شن حملاته ضد القرار، وغالباً ما استخدم توصيفات غير دقيقة، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يسمح «بالغش المتفشي وغير المراقب»، وكذلك تقويض القانون، بما في ذلك العنف في الشوارع، ولا يوجد دليل يدعم هذا الرأي.

وأضاف ترامب أنه بمجرد انتهاء الاقتراع «سنتحرك برفقة محامينا». وبصرف النظر عما قاله الرئيس، فإنه ليس من الواضح ما هي القضايا الأخرى التي قد تظهر عندما يدلي الناخبون بأصواتهم، خصوصاً أن أرقام التصويت المبكر قد تجاوزت بالفعل أرقام عام 2016. وتم بالفعل رفع نحو 300 دعوى قضائية، بشأن الانتخابات في عشرات الولايات في جميع أنحاء البلاد، اشتمل العديد منها على تغييرات في الإجراءات العادية، بسبب جائحة «كورونا»، التي أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص، في الولايات المتحدة، وأصابت أكثر من تسعة ملايين.

ونشبت معارك قانونية حول آليات التوقيع، وصناديق الاقتراع، والمغلفات السرية. ومثل بنسلفانيا، شهدت ولاية كارولينا الشمالية، أيضاً، معركة قضائية بين الديمقراطيين الذين يدعمون تمديد الموعد النهائي للاقتراع الغيابي والجمهوريين الذين يعارضونه. ووافقت محكمة الولاية على التمديد ستة أيام. وفي ولاية مينيسوتا، سيتم أيضاً فصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بقية التصويت، بسبب الإجراءات القانونية الجارية، بموجب أمر محكمة الاستئناف الفيدرالية، كما طعنت الدعاوى القضائية للجمهوريين في القرارات المحلية، التي قد تكتسب أهمية وطنية في انتخابات متقاربة. وفي تكساس، طلب الجمهوريون من محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية أن تأمر مسؤولي الانتخابات، في منطقة هيوستن، بعدم عد الأصوات التي تم تسليمها. ورفضت المحكمة العليا، في تكساس، يوم الأحد، التماس الحزب الجمهوري. ويوم الاثنين، رفض قاض فيدرالي، أيضاً، محاولة إبطال نحو 127 ألف صوت، وتم التخطيط للاستئناف. وفي ولاية نيفادا، رفض قاضي محكمة الولاية محاولة من جانب حملة ترامب والجمهوريين، بالولاية، لوقف فرز الأصوات عبر البريد في لاس فيغاس، أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان، وذات الميول الديمقراطية، على الرغم من تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بالولاية.

ومن المرجح أن يأتي معظم التحديات القانونية المحتملة من الزيادة الهائلة في الاقتراع البريدي، بسبب الوباء. وفي ولاية بنسلفانيا، لن يبدأ مسؤولو الانتخابات في معالجة هذه الأصوات، حتى يوم الانتخابات، وقالت بعض المقاطعات، إنها لن تبدأ في عد تلك الأصوات، حتى اليوم التالي للانتخاب. كما يتعين التخلص من بطاقات الاقتراع، التي يتم إرسالها بالبريد، والتي لا تأتي داخل مظروف سري، بموجب حكم من المحكمة العليا للولاية.

دساتير محلية

لا تشكك المحكمة العليا، عموماً، في قرارات محاكم الولايات، عندما تعتمد على دساتيرها المحلية، لكن الديمقراطيين انزعجوا من إشارة القاضي، بريت كافانو، إلى قرار المحكمة، عام 2000، بصدد خلاف جورج بوش وآل جور، بخصوص الأصوات الانتخابية، والتي قررت أن الانتخابات الرئاسية لمصلحة بوش. وعلى الرغم من أنه لم يكن رأي الأغلبية في تلك القضية، إلا أن ثلاثة قضاة محافظين، حكموا لمصلحة بوش، في عام 2000، لأن أمر إعادة فرز الأصوات الصادر عن محكمة فلوريدا العليا، تعدى على سلطة المجلس التشريعي. وكافانو هو واحد من ثلاثة قضاة عملوا في حل خلاف فلوريدا، قبل 20 عاماً، بينما كان رئيس القضاة، جون روبرتس، والقاضية الجديدة في المحكمة العليا، إيمي كوني باريت، هما الآخران.

- يرجح أن يأتي معظم التحديات القانونية المحتملة من الزيادة الهائلة في الاقتراع البريدي، بسبب الوباء.

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