أميركا لن تتعافى قريباً بغض النظر عن الفائز

المصدر: ترجمة:م.م ■عن «الغارديان»

إذا خسر دونالد ترامب، فإن قاعدته لن تتخلى عنه. وتعتبر قبعات «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى»، والسترات التي تحمل علامة ترامب رموزاً ثمينة، لدى نحو 30٪ من الأميركيين، وأميركا «الحقيقية» مِلك لهم. وإذا تبين أن الانتخابات سارت في الاتجاه الخاطئ، فإن هذه القاعدة ستذهب إلى أقصى الحدود لاستعادتها. وفي بلد يزيد عدد سكانه على 300 مليون نسمة، فإن 30% منهم يميلون إلى التطرف.

وتحاول قاعدة ترامب، جزئياً، معرفة كيفية استخدام لونها الأبيض، كأداة سياسية، لاستبعاد الغرباء، مثلما وصف ترامب المهاجرين المكسيكيين بـ«المغتصبين» و«الغشاشين المجرمين». وفصل الأشخاص الملونين داخل البلاد له ما يبرره للسبب نفسه، لكن العنصرية وحدها لا تفسر وحشية «القاعدة» تجاه الأميركيين الآخرين.

إنها لعبة تغذي عداء «القاعدة» تجاه الآخرين، وهي في النهاية لعبة لا يمكن للاعب الفوز بها، إذ إن إهانة الآخرين لا يمكن أن تجعلك في النهاية شخصاً أقوى، لكن «القاعدة» لديها شيء مثل إدمان القمار، وهي تحاول أن تشعر بتحسن تجاه نفسها، لكنها لا تنجح، لذلك تستمر في اللعب، وتحاول تحويل الغضب والازدراء إلى قيمة ذاتية، يدفعها الإحباط إلى أقصى الحدود.

قبل 50 عاماً، أثناء العمل على دراستنا «إصابات الطبقة الخفية»، لمّحت أنا وجوناثان كوب، إلى أصول اللعبة في معقل ديمقراطي، من الطبقة العاملة البيضاء، في بوسطن. وكان العديد من هذه العائلات، بدافع الضرورة، على اتصال بأناس مختلفين تماماً خلال الحرب العالمية الثانية، كما تقاسموا مصيراً مشتركاً، يتمثل في انعدام الأمن خلال فترة الكساد الكبير. لكن تلك الذكريات المشتركة ضعفت بحلول السبعينات. ويبدو الآن أن هناك شيئاً ما مفقوداً، سواء في مجتمعاتهم المحلية، أو في حياتهم الخاصة. بعد انتخابات، من المحتمل أن يخسرها ترامب، فإن ما يقلقني بشأن «القاعدة» هو أنها ستتحول نحو نظريات المؤامرة، والمتطوعين المسلحين، كما قد نشهد ولادة حركة «كو كلوكس كلان» المتطرفة، من جديد، وبالتالي فإن التيار الرئيس لأميركا سيكون قد انقلب ضد أميركا الحقيقية.

ريتشارد سينيت: أستاذ في جامعة كامبريدج

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