بعد 14 عاما من التأخير... افتتاح أول مسجد في أثينا

المصدر: أثينا - د. ب. أ

بعد 14 عاما من الجدل والتأخير البيروقراطي، تم أخيرا افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ومع اتباع القيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، أقيمت الصلاة الأولى بالمسجد مساء أمس الاثنين بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.

ونقلت صحيفة كاتيميريني عن وزير الشؤون الدينية بالحكومة غيورغوس كالانتزيس قوله إن افتتاح المسجد «يبعث برسالة واضحة... عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام الدين».

وكانت معارضة قد أخرت افتتاح المسجد منذ عام 1979.

واستغرق الأمر سنوات حتى بعد أن أعطت الحكومة الموافقة على الافتتاح في عام 2006.

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