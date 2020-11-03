رجل أعمال بريطاني يراهن بـ5 ملايين دولار على فوز ترامب

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «ديلي ميل»

في أكبر رهان سياسي على الإطلاق، راهن مصرفي بريطاني سابق، لم يُذكر اسمه، بـ3.9 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دولار أميركي)، على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويراهن المطلعون على أن التعهد الهائل الذي قدمه رجل الأعمال البريطاني، هو أكبر رقم يمكن المراهنة عليه في السياسة.

وقام الممول، المقيم في الخارج، بوضع رهانه على شركة مراهنات خاصة في كوراكاو، بمنطقة البحر الكاريبي، بعد التحدث إلى «المطلعين على معسكر ترامب».

وإذا نجح حدس رجل الأعمال المجهول، فيمكنه الظفر بنحو 15 مليون دولار. ويبدو أن هذا الرهان هو الأكبر على الإطلاق في السياسة.

وكشف منظم المراهنات، «لادبروكس»، أن ثلاثة من كل أربعة، من جميع الرهانات، التي تم طرحها في الأسبوع الأخير من التصويت، كانت للرئيس ترامب.

وما زال الناس يندفعون للمراهنة، عشية الانتخابات، وقال المدير في «لادبروكس» للمراهنات السياسية، ماتيو شاديك، إن نحو مليار جنيه استرليني دخل الرهان على مستوى العالم، في أحداث ومسائل مختلفة.

وارتفعت فرص الرئيس الأميركي في إعادة انتخابه بشكل طفيف خلال عطلة نهاية.

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