المندوبون الديمقراطيون يتحدون «كورونا» والجمهوريين ولامبالاة الناخبين

المصدر: بنسلفانيا - أ.ف.ب

يتحدى مندوبو الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا مضايقات الجمهوريين، ولامبالاة الناخبين، وخشية ربات البيوت من فيروس «كورونا»، في سعيهم الأخير لجذب الأصوات لجو بايدن، في ولاية تحولت إلى ساحة معركة، وقد تضمن لمرشحهم الفوز بالرئاسة.

وتقول جونيبر ليفر (43 عاماً)، وهي تقوم بنشاطها الانتخابي برفقة امرأتين أخريين تحت زخات المطر: «إنه وقت حاسم»، مؤكدة وهي تقرع باب شقة في الطابق الـ11 لاستمالة ما تبقى من ناخبين لم يحددوا موقفهم بعد: «نحن نتخطى كل العراقيل أمامنا». وتتابع ليفر مع زميلتيها هاذر ليبكن وجايمي ساي، تجولهن في شوارع كوبلاي، وهي بلدة صغيرة في منطقة ليهاي فالي، في شرق بنسلفانيا، التي تقع ضمن «حزام الصدأ» التاريخي.

وليهاي فالي منطقة متأرجحة في ولاية بنسلفانيا، التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب، عام 2016، بفارق نحو 44 ألف صوت، ما يجعلها الآن بالغة الأهمية بالنسبة إليه لتعزيز احتمالات إعادة انتخابه. كما فاز ترامب بالدائرة الأولى، في ليهاي فالي، قبل أربع سنوات، في حين فازت هيلاري كلينتون بالثانية، ليصبح تصنيفها «أرجوانياً» بدلاً من الأحمر الجمهوري أو الأزرق الديمقراطي. وتوضح ليبكن (47 عاماً): «نحن منقسمون بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. والهوامش ضئيلة للغاية، لذا فإن لكل صوت أهميته».

واستهدف المرشحان الرئاسيان، في حملتيهما، حزام الولايات الصناعية، أو «حزام الصدأ»، حيث لاتزال مصانع الصلب القديمة وأفرانها الأسمنتية بادية. ونظّم ترامب، الإثنين، مهرجاناً حاشداً، في مدينة ألينتاون الرئيسة، بينما التقى زوج المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس، كامالا هاريس، المؤيدين هناك، الأربعاء الماضي.

ولا تنسى ليفر وليبكن وساي، في جولتهن على الناخبين، وضع أقنعة الوجه، إلى جانب عصب رؤوسهن بشعار «بايدن - هاريس 2020»، وهن يستندن في عملهن إلى قائمة تتضمن 97 عنواناً، عليهن طرق أبوابها، والتحدث إلى أصحابها. وتفصّل القائمة أسماء أصحاب المنازل، وأعمارهم، وانتماءهم إلى أي من الحزبين. وتظهر إلى جانب أسماء البعض علامة «يو» لغير المنتسبين، وعلى المندوبات الثلاث محاولة إقناع هؤلاء بالتصويت لبايدن.

مسؤولية الحاكم

ويقول مارك هارتمان (40 عاماً)، الذي يحمّل حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي مسؤولية إغلاق حانته خلال ذروة انتشار الوباء: «لقد قام (ترامب) بعمل رائع في الاقتصاد. وكان كل شيء مزدهراً قبل فيروس كورونا». وصادفت المندوبات، أيضاً، الناخبة كريستين فارغاس، البالغة 28 عاماً، التي قالت إنها ستصوت لمصلحة جو يورغنسن، من حزب «التحرير» الصغير، معتبرة أن ترامب وبايدن «كلاهما كريه».

وتتحرك المندوبات المتطوعات بسرعة، لكنهن يفشلن في استمالة اثنين من السكان، يقولان إنهما لا يريان أي فائدة في التصويت. وتقول ليفر: «هذا أكثر شيء مخيب للآمال». وأدت جائحة «كوفيدـ19» إلى تقليص مهمة طرق الأبواب لجذب الناخبين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقالت ليبكن، إن الاعتماد، الآن، بات بشكل متزايد على الاتصالات الهاتفية. وأي شخص يبلغ 70 عاماً يتم تعليق منشورات على بابه، بدلاً من تعريضه للخطر.

وتقول ليبكن: « جائحة (كوفيد ـ19) جعلت الناس لا يردون على من يطرق بابهم»، مضيفة: «لا يمكننا التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لكننا مازلنا نشطين». وينصب تركيز النساء على التأكد من معرفة كل ديمقراطي مسجل بكيفية التصويت، وسط الإرباك الذي يسود بشأن التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد. ويأمل الديمقراطيون هنا أن تساعد جذور بايدن، التي تعود إلى سكرانتون القريبة، في جذب الموظفين البيض. وتقول ساي (48 عاماً): «نحن نحاول إقناع الناخبين الذين هم ربما من الجمهوريين المعتدلين».

غالبية صامتة

وصل ترامب إلى البيت الأبيض بدفع كبير من الناخبين المترددين، الذين دعموه بأعداد كبيرة في ولايات رئيسة، مثل بنسلفانيا، وويسكونسن، وميشيغان. ويقول أستاذ العلوم السياسية في كلية موالينبيرغ في ألينتاون، كريستوفر بوريك: «مجموعة المترددين صغيرة، الآن، مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، وتبدو فرص تأثير هذه المجموعة في اختيار الرئيس أقل». وعلى بعد مسافة قصيرة، حيث مكاتب الحزب الجمهوري بمقاطعة ليهاي، يعرب المسؤول التنظيمي، وايت مونتي، عن ثقته بأن «غالبية صامتة» تخفي رغبتها في التصويت لترامب، ستعيد انتخاب الملياردير. ويقول «هذه منطقة عمال، وكان ترامب أول من توجه إليهم».

وتظهر الاستطلاعات أن بايدن متقدم على ترامب على المستوى الوطني وفي بنسلفانيا.

لكن في كوبلاي، لا يأخذ الديمقراطيون أي شيء كأمر مسلَّم به، ولايزالون تحت تأثير صدمة «تمرد» ترامب على استطلاعات الرأي عام 2016.

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