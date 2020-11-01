السلطات العراقية تعيد فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية في بغداد

المصدر: بغداد ■وكالات

أعادت السلطات العراقية، أمس، فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير في وسط بغداد، معقل التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق، في أكتوبر العام الماضي، بعد أكثر من عام على إغلاقهما.

وعادت حركة السير بشكل طبيعي إلى ساحة التحرير، فيما رفعت قوات الأمن حواجز إسمنتية كانت تقطع جسر الجمهورية، على ما أفاد أحد مصوري وكالة «فرانس برس».

وشكّل جسر الجمهورية وساحة التحرير مركزاً للتظاهرات التي انطلقت، العام الماضي، للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب، وتأمين خدمات عامة، وضمان إجراء انتخابات شفافة والقضاء على الفساد.

وجسّد جسر الجمهورية - الذي يربط ساحة التحرير مباشرة بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية - رمزاً لعمليات أدت إلى مقتل نحو 600 متظاهر، وإصابة 30 ألفاً بجروح في كل أنحاء العراق.

وكانت قوات الأمن نصبت على هذا الجسر ثلاثة جدران إسمنتية، لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء.

وتسبّب الحجر الصحي وتراجع أسعار النفط العالمية في إغراق العراق بأزمة اقتصادية خانقة لم يشهد مثلها في تاريخه، مع تضاعف معدل الفقر ليبلغ 40%.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات عديدة مطالبة بفتح «التحرير» و«الجمهورية» لتسهيل حركة السير في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وإحياء الحركة التجارية من جديد في بغداد.

من جانب آخر، ذكرت مصادر بالشرطة العراقية، أمس، أن اثنين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 51 آخرون، بعد انفجار في خط أنابيب غاز جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع قرب مدينة السماوة، على بعد 270 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد، وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز.

وقالت مصادر الشرطة إن امتداداً لخط الأنابيب يمر قرب معسكر فصيل عراقي مسلح بالقرب من السماوة.

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