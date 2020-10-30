رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يبعثون برقيات للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد متمنيا سموه له الشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين مماثلتين إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.

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