السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج الأحد المقبل

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين في المملكة، عمرو المداح: «اكتمال باقة المعتمرين من الخارج».

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحافي أمس، إن «العالم يتطلع للمرحلة الثالثة (التي تبدأ أول الشهر المقبل) من عودة العمرة. ومستعدون بنسبة 100%».

وأضافت الوزارة أن «الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100% لعودة المعتمرين، وأنه بات متاحاً لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة».

ومن المقرر أن تبدأ السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة يوم الأحد المقبل، وفق ما هو مقرر مسبقاً، ووفق بروتوكول صحي، تضمّن شروطاً صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.

وكانت قناة «الإخبارية» السعودية ذكرت على «تويتر» أن المملكة ستسمح بقدوم معتمرين من الدول الأخرى. ونقلت القناة عن وزارة الحج والعمرة قولها إن «أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم».

- استقبال المعتمرين

وفق بروتوكول

صحي.

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