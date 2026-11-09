محمد بن راشد يحضر أفراح بلفقيه وباصليب

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال، الذي أقامه عبدالله عمر بلفقيه بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة الدكتور فهد عمر باصليب.

وهنّأ سموهما العريس وذويه، متمنّيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.