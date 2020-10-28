الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال اجتماعات لجان البرلمان الأربع التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقب جلسته الإجرائية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي. كما يضم وفد الشعبة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ناقشت اليوم عددا من البنود الهامة أهمها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وتتضمن تطورات الأوضاع في اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق.

كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول آخر مستجدات العمل العربي المشترك على ضوء مقررات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الوزاري والمندوبيات، فضلا عن بند حول حقوق الأقليات العربية والمسلمة في بعض الدول.

بدورها قالت شذى سعيد النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مشروعا حول خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول، كما ناقشت مقترحا حول تعديل بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي إضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019، ومشروع العقد العربي لحقوق الإنسان/2020 - 2030/، ومتابعة حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، ولتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون حول شبكة أمان اجتماعي عربي، فضلا عن مناقشة تقرير حول الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2019، ودراسة القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة، وبحث السياسات العربية المشتركة في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية، فضلا عن إعداد مشاريع قوانين استرشادية عربية حول تعزيز اللغة العربية في الدول الأقل نموا ومكافحة الأمية في العالم العربي وتشجيع القراء، ودراسة تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الجوانب الفكرية والاجتماعية، وإعداد رؤية برلمانية عربية موحدة حول توظيف طاقات الشباب في العالم العربي، ودراسة مشروع قانون استرشادي للتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية، وإطلاق مشروع القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها .

من جهته قال أحمد بوشهاب السويدي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2021، والتقرير المالي حتى 31 ديسمبر2020، ومتابعة سداد الدول لمساهمتها في موازنة عام 2020.

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