إصابة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بـ «كورونا»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

ثبتت إصابة نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، بفيروس كورونا المستجد، وخضع للحجر الصحي، ليكون بذلك ثاني مسؤول بالمفوضية يصاب بالفيروس.

وكتب شيناس، المسؤول عن قضايا الهجرة والحقوق الاجتماعي، أمس تغريدة، قال فيها: «لقد علمت للتو أنه ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، بعد خضوعي لفحص كورونا الدوري.. أنا الآن في عزل ذاتي».

وأعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين عن تمنياتهم الشفاء العاجل لشيناس، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي كتبت تغريدة، قالت فيها: «اهتم بنفسك جيداً».

وأصيبت المفوضة الأوروبية لشؤون الأبحاث، ماريا غابريل، بفيروس كورونا، مطلع هذا الشهر.

يشار إلى أن بلجيكا تعد من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الفيروس، وتعد العاصمة بروكسل، مقر الكثير من المؤسسات الأوروبية، إحدى أكثر المناطق المتضررة من الفيروس في الكتلة الأوروبية.

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