السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي وتُدين كل عمل إرهابي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استنكرت السعودية الرسوم المسيئة للبي، وأعربت عن إدانتها لكل عمل إرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة "ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد.. وأي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم".

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