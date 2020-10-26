وزارة الداخلية المصرية تسحب الجنسية من 23 شخصاً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارًا بالسماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 23 آخرين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، القرار رقم 1576 لسنة 2020، بالأذن لكل من الـ 22 مواطنًا (أولهم أحمد محمود أحمد محمد إسماعيل، وآخرهم محمود يوسف حسن نايل) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

والقرار رقم 1577 لسنة 2020، بالأذن لكل من الـ 23 مواطنًا (أولهم سامي مصطفى محمد عمر، وآخرهم عدلي جرس مرزوق جرجس) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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