السعودية تسجل 383 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت السعودية تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 344157 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في المؤتمر الصحافي اليومي - إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 397 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 330578 حالة فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5264 حالة.

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