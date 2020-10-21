بومبيو يأمل أن يعترف السودان بإسرائيل "سريعاً"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، عن أمله أن يعترف السودان بإسرائيل سريعاً، وأكد أن الولايات المتحدة بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بومبيو للصحافيين: "نواصل العمل مع السودان بنشاط، لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعاً".

وفي الشأن السوري، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه سورية، لتأمين الإفراج عن الصحافي أوستن تايس، ومحتجزين أميركيين آخرين.

وأضاف: "نطالب السوريين بالإفراج عن تايس... هم اختاروا ألّا يفعلوا ذلك. سنواصل العمل من أجل إعادة كل أميركي محتجز وليس أوستن فحسب. لن نغير السياسة الأميركية لتحقيق ذلك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news