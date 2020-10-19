واشنطن تتهم 6 عناصر في الاستخبارات الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم

المصدر: واشنطن - أ ف ب

كشفت وزارة العدل الأميركية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وجهت اتهاما الى ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت خصوصا شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات في فرنسا العام 2017 والألعاب الاولمبية العام 2018.

وقال مسؤول الأمن القومي في وزارة العدل، جون ديمرز، في مؤتمر صحافي إن العناصر الستة "متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هي الأكثر تدميراً وتسبباً باضطرابات (بين هجمات) تنسب الى مجموعة واحدة".

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