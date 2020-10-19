ارتفاع قياسي في إصابات «كورونا» بإيطاليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس، عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أعلى ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11075، ليصل إلى مستوى 414241 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وهي تأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 16 أكتوبر 10010 حالات، و10925 في 17 أكتوبر.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36543 حالة.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية كذلك ارتفاعا، حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 16 أكتوبر 55 حالة، وفي 17 أكتوبر 47، حسب موقع (روسيا اليوم).

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news