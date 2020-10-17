السعودية: انطلاق المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة غداً

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اليوم، استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدء من الغد، طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء "العمرة"، والتي تستمر على مدار 14 يوماً.

وقالت الرئاسة ، في بيان صحافي اليوم ، إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و 15 ألف معتمر يوميا، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال أربعة مراحل.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميا من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% وهي 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلٍ في اليوم.

ودعت الرئاسة جميع المصلين والمعتمرين إلى "ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولاً وخروجاً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news