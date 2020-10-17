السعودية تسجل 433 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها منذ ظهور الفيروس 341495 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 468 حالة تعاف ليرتفع العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 327795 حالة شفاء .. فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 5144 حالة وفاة.

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