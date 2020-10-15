ميلانيا ترامب: ابني أصيب بكورونا أيضاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب، الأربعاء، أن ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض، وذلك بعد إصابة والديه بالفيروس، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأضافت "لقد شعرنا بارتياح كبير عندما أتت نتيجة اختباره سلبية، لكن مخاوفي تجسدت عندما خضع للاختبار مرة أخرى وأتت النتيجة إيجابية".

وقالت ميلانيا: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض".

وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية، كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية أيضا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news