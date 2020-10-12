الصحة العالمية: 3 ممارسات هي الأفضل للوقاية من "كورونا"

المصدر: جنيف - وام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء القناع وغسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام معقمات اليد تظل أفضل خط دفاعي للوقاية من فيروس "كورونا" وحماية المجتمعات من انتشاره.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبرييسيوس في مؤتمر صحفي مساء اليوم في جنيف البلدان إلى توخي الحذر حتى وإن انخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها خاصة أنه يمكن أن تعاود حالات الإصابة زيادتها.

ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس تزايدت مؤخرا حول العالم وسجلت أعلى عدد في الأيام الأربعة الأخيرة وبشكل خاص في أوروبا والأمريكتين مشيرا إلى أن حوالي 70 % من الحالات تم تسجيلها فى 10 بلدان بينما احتوت 3 بلدان على قرابة نصف عدد الحالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news