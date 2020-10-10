قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، أن التوغل التركي في قطر يمثل عدم استقرار في المنطقة برمتها، منفنِّداً مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وجود الجيش التركي في قطر التي تجاهل فيها الأسباب الاقتصادية لزيارته.

وقال عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر الذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة"، موضحاً أن "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا"

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