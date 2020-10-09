العاهل المغربي يدعو إلى «تعبئة شاملة» لمواجهة أزمة «كورونا»

المصدر: الرباط - أ. ف. ب

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة إلى «تعبئة وطنية شاملة» في مواجهة الأزمة الصحية «غير المسبوقة» وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أولوية الإنعاش الاقتصادي للخروج من الأزمة.

وقال الملك إن «مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها»، أثناء الخطاب الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان.

وصور الخطاب على غير العادة داخل القصر الملكي ليبث في مقر مجلس النواب دون حضور الملك، بسبب الإجراءات الوقائية ضد وباء «كوفيد-19».

وسجل المغرب الجمعة حصيلة قياسية للإصابات بالوباء بلغت 3445 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات منذ مارس إلى أكثر من 146 ألفا توفي 2530 منهم، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وجدد العاهل المغربي التأكيد الجمعة على وضع «خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة»، معلنا إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي برصيد يقارب نحو 1.5 مليار دولار.

كما تطرق الملك محمد السادس إلى خطة تعميم الحماية الاجتماعية التي أعلنها في وقت سابق، موضحا أنها تهدف إلى «تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي»، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من تعويضات التقاعد لحوالي خمسة ملايين مغربي، والتعويضات العائلية لنحو 7 ملايين طفل.

وأضاف «لقد أبانت هذه الأزمة عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز»، معتبرا أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد «يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية».

ومدد المغرب الخميس العمل بحالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ مارس، شهرا آخر حتى 10 نوفمبر للتصدي للجائحة.

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