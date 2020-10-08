محمد بن راشد يهنئ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعيينه وليا للعهد في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه وليا للعهد في الكويت.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص تهانينا لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه وليا للعهد في الكويت .. وخالص دعواتنا للكويت بدوام الأمن والأمان والاستقرار ... وخالص تمنياتنا بمستقبل أجمل وأعظم وأدوم لأشقائنا أبناء الكويت .."

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