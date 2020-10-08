ترامب يرفض المشاركة في مناظرة عبر الانترنت مع بايدن

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، اليوم، أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الانترنت مقررة الأسبوع المقبل مع خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للمناظرة المؤلفة من الحزبين قبيل ذلك أن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستتم عبر الانترنت.

واتهم ترامب اللجنة بمحاولة "حماية" بايدن.

وكانت اللجنة أوضحت أنها قامت بهذا التغيير "لحماية صحة كل المعنيين وسلامتهم".

وأضافت أن المرشحين سيكونان في مكانين مختلفين في حين سيكون الصحافي الذي يدير النقاش والجمهور المحدود المختار لطرح الأسئلة في ميامي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد.

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