ولي عهد الكويت يؤدي اليمين ويتعهد بالالتزام بالديمقراطية والسلام

المصدر: الكويت - وكالات

أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وتعهد بالتزام بلاده بالديمقراطية والسلام ونبذ الفرقة والانقسام.

وقال الشيخ مشعل في كلمة في البرلمان بعد أداء القسم «نحن على یقین بأن الكویت بقیادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ستواصل مسیرتها الریادیة دولة دستور ونهج دیمقراطي ومشاركة شعبیة ومصداقیة في الأفعال قبل الأقوال، داعیة إلى الخیر والسلام ومنبرا للخیر والعمل الإنساني».

وأكد أن «الكویت باقیة على التزاماتها الخلیجیة والإقلیمیة والدولیة».

وتعهد أن يكون لأمير الكويت «العضد المتین والناصح الأمین وأن أكون المواطن المخلص الذي یعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنیة الساعي إلى رفعته وتقدمه المتمسك بالدین الحنیف والثوابت الوطنیة الراسخة الحریص كل الحرص على تلبیة طموحات وآمال الوطن والمواطنین.. رافعا شعار المشاركة الشعبیة عاملا على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة».

وكان البرلمان الكويتي قد وافق اليوم على تعيين الشيخ مشعل، ولياً للعهد بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 59 نائبا في جلسة خاصة، بعد تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت له أمس.

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