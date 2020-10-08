مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بالإجماع

المصدر: نقلا عن وكالة الانباء الكويتية

بايع مجلس الأمة الكويتي اليوم الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بالإجماع.

وجاءت مبايعة مجلس الأمة للشيخ مشعل في جلسة خاصة بآخر يوم من دورة انعقاد البرلمان، وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن، أمس الأربعاء، أن مجلس الأمة سيعقد جلسة خاصة، الخميس، لمبايعة الشيخ مشعل وليا للعهد.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح يوم أمس أن أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وتمنت أسرة آل صباح لولي العهد التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

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