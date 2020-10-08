"صاروخ مجنح".. هدية الرئيس الروسي بوتين في عيد ميلاده

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت روسيا نجاحا لاختبار صاروخ مجنح فوق صوتي مضاد للسفن، في تجربة اعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين "حدثاً عظيماً للبلاد بأسرها"، يتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده.



وفي اجتماع عقد عبر الفيديو الأربعاء، قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف مخاطباً بوتين - الذي احتفل الأربعاء بعيد ميلاده الـ68 - إن هذه هي "المرة الأولى" التي ينجح فيها الصاروخ في إصابة هدف في البحر.

وأضاف: "تمّ تنفيذ مهام الإطلاق. تجربة إطلاق النار كانت ناجحة".

وأوضح رئيس الأركان أن الصاروخ أصاب هدفه على بعد 450 كيلومتراً في بحر بارنتس في غضون أربعة دقائق ونصف وبسرعة 8 ماخ، أي ثمانية أضعاف سرعة الصوت.

وردّ بوتين بالقول إنّ هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم، ليس بالنسبة لقواتنا المسلّحة فحسب بل بالنسبة لروسيا بأسرها".

وأضاف أنّ هذا الصاروخ يضاف إلى ما تمتلكه روسيا من "أنظمة تسلّح فائقة الحداثة ولا مثيل لها في العالم والتي ستعزّز بلا شكّ القدرات الدفاعية لبلدنا على المدى الطويل".

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