محكمة أميركية تفرج بكفالة عن الشرطي المتهم بمقتل جورج فلويد
أفرجت محكمة أميركية بكفالة قدرها مليون دولار، الاربعاء، عن الشرطي الرئيسي المتهم في قضية مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسببت وفاته بحركة احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.وسيحاكم ديريك شوفين الشرطي الأبيض البالغ 44 عاما في مارس إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس الذي تسبب بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي.
وصور شوفين في 25 مايو الماضي وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الموثق اليدين لفترة طويلة ما تسبب بوفاته اختناقا.
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