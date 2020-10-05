متبرع لحملة ترامب يحذر من إعادة انتخابه إلا إذا شوهد واقفاً على قدميه

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي اكسبريس

حذر المتبرع الجمهوري دان ايبرهارت من إعادة انتخاب دونالد ترامب ما لم يشاهد واقفاً على قدميه، ويمارس مهامه بصورة كاملة.

وقال ايبرهارت، للقناة الرابعة في محطة بي بي سي: "أعتقد أنه من المهم جدا أن يرى الاميركيون ترامب وهو يعمل، ويكون قادرا على التعامل مع الشدائد والمرض في نفس الوقت".

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يتوقف الرئيس عن الاستمرار في الحملة الانتخابية في المرحلة الحالية ويحل مكانه نائبة مايك بنس، أجاب ايبرهات: "أعتقد أن ذلك لن يحدث".

وأضاف "من الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك ولكن الحملة الانتخابية قد بدأت ولذلك فإنه أمر مستبعد".

وأضاف: "من الممكن أن يحدث لصحة ترامب أي مضاعفات ولكن من الممكن أن يحدث لجو بايدن مشكلة صحية أيضا، فهو أكبر سنا من ترامب. ولكن أن يحل بنس مكان ترامب أراه أمراً مستبعدا".

وأشارت عدة فحوصات أجريت لبايدن "77عاما، إلى إنه غير مصاب بالمرض، منذ مشاركته ترامب في مناظرة يوم الثلاثاء الماضي. ويتعين عليه استئناف حملته الانتخابية في فلوريدا التي تعتبر حاسمة في انتخابات 3نوفمبر المقبل.



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