ميلانيا ترامب تُغرد لأول مرة منذ إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

غردت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها هي وزوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم الجمعة الماضي.

وقال ميلانيا ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، إنها تشعر بأنها في حالة جيدة وستستمر في الراحة في المنزل. مضيفة: "شكراً للطاقم الطبي والقائمين على الرعاية في كل مكان ، ودعواتي المستمرة من أجل المرضى أو الذين تأثر أحد أفراد أسرتهم بالفيروس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر يوم الجمعة الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.

وغرّدت ميلانيا ترامب عقب إعلان إصابتها وزوجها بـ"كورونا" قائلة إنها تعاني من أعراض خفيفة ولكن بشكل عام تشعر أنها بحالة جيدة وتطلع إلى الشفاء العاجل، لكنها لم تغرد منذ ذلك الحين سوى مساء اليوم، فيما واصل زوجها التغريد ونشر الفيديوهات على حسابه بـ"تويتر" بشكل لم ينقطع، حتى أنه نشر حوالي 20 تغريدة خلال 3 ساعات فقط منذ صباح اليوم، وتمحور أغلبها حول الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

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