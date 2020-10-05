السيسي يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية باعتبارها مسألة أمن قومي

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، مشددا على تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر الاتحادية، رئيس دولة كينيا، أوهورو كينياتا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.

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