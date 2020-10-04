السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بـ«كورونا» و25 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 336387 حالة.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 511 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 321485 حالة فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4875 حالة وفاة.

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